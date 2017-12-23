Tcg Anafartalar Denizaltısı Samsun'da

TCG Anafartalar Denizaltısı "Karadeniz Uyum Harekatı" kapsamında Samsun'a demir attı.



TCG Anafartalar Denizaltısı'nın komutanı Binbaşı Tarhan Özcan ve gemi komutanları Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti. Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun'a gelen TCG Anafartalar Denizaltısı, Samsun Limanı'na demir attı.



Halkın ziyaretine açılacak olan gemide şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına verilecek yemek öncesi Vali Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz TCG Anafartalar Denizaltısı Komutanı Binbaşı Tarhan Özcan ve diğer komutanları makamlarında ağırladı. Ziyaretlerde karşılıklı hediye takdimleri yapıldı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, "Denizcilerimiz varlıkları ve zerafetleri ile kentimize bir ayrıcalık getiriyor. Sizleri bugün kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" dedi.



Misafirperverliğinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür eden gemi komutan Özcan ise, "Farklı görevler kapsamında geldiğimiz Samsun'u her gelişimizde biraz daha değişmiş buluyoruz. Samsun güzelliğini, temizliğini, modernliğini ve nezihliğini sürekli artırıyor. Bu güzel şehrin başkanı olarak bizleri konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz" diye konuştu. - SAMSUN