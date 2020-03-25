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Tokyo, Spor

TCF Başkanı Çelen ve milli sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini "olumlu" buluyor...

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesini doğru bulduğunu, oyunlara katılma hakkı elde eden milli sporcuların daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarına inandığını belirtti.

25.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:04
TCF Başkanı Çelen ve milli sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesini doğru bulduğunu, oyunlara katılma hakkı elde eden milli sporcuların daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarına inandığını belirtti.

Çelen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi ilişkin, "Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) almış olduğu kararın son derece doğru olduğunu düşünüyorum. İnsan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı hepimize. Yeni tarihinde yapılacak olimpiyatlara daha güçlü hazırlanarak, hepimiz için unutulmaz bir olimpiyat olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da yaptığı paylaşımda Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Zor günler yaşıyoruz. Belki hepimizin günlük rutini bozuldu, belki hepimiz farklı bir tempoda alışık olmadığımız şekillerde çalışmaya başladık. Ama bu da geçecek ve buradan geriye, evde daha önce vakit bulamadığımız hobilerle geçirdiğimiz zamanlar, aileyle uzaktan da olsa sık sık görüntülü konuşmalar ve bu toplum içinde her birimizin iyiliğinin bir başkasına bağlı olduğunu anlamamız kalacak. Bence de çok güzel olacak. Hayallerimizi bir parça öteleyeceğiz ama bileceğiz ki ulaşacağımız güzel günler orada bizi bekliyor olacak. Aynı olimpiyatlar gibi. Tokyo bekle bizi, 2021'de ertelenmiş hayallerimizi gerçekleştireceğiz."

Milli sporcu Ahmet Önder de "Beklenildiği üzere olimpiyatlar ertelendi. Önce sağlık...Nasıl tüm odağımızı ve enerjimizi 2020 Temmuz'una odaklayıp çalışıyorsak, aynı şekilde yeni gerçekliğimize adapte olup ona göre plan yapacağız. Bu hastalık bitecek, fiziksel olarak daha güçlü, psikolojik olarak daha sağlam 2021 Temmuz'una gideceğiz." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

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