TCDD'ye ait sinyalizasyon kablolarını çalan 6 şüpheli yakalandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde TCDD'ye ait sinyalizasyon ve enerji kablolarını çalan 6 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde TCDD'ye ait sinyalizasyon ve enerji kablolarını çalan 6 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Çalıntı malzemeler ele geçirilirken, adliyeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde, Yaklıdere ve İkizdere Köprüsünde bulunan TCDD'ye ait sinyalizasyon ve enerji kabloları hırsızlar tarafından kesilerek çalındı. Sinyalizasyonların çalışmadığını fark eden görevliler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi olan 6 kişinin adresleri tespit edildi. Sabah saatlerinde Germencik ve İncirliova'da belirlenen adreslere baskın yapan polis, 6 kişiyi yakalarken, çalıntı malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B. A.T. G.D. Ö.Y F.D. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN