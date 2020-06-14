TCDD'ye ait kabloları çalan kişi suçüstü yakalandı
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TCDD'ye ait kabloları çalan kişi suçüstü yakalandı

Adana'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait kabloları keserek çaldığı ileri sürülen şüpheli, suçüstü yakalandı.

14.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:36

Adana'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait kabloları keserek çaldığı ileri sürülen şüpheli, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri bir şüphelinin merkez Seyhan ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan TCDD'ye ait üst geçitteki kabloları kesmeye çalıştığı ihbarını aldı.

Olay yerine geçen yunus ekipleri, bölgede yaptıkları aramada şüpheliyi kestiği kablolarla saklanırken yakaladı.

Ekiplerin kendisini gözaltına almasına bir süre direnen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin yanında ele geçirilen 12 metre uzunluğundaki kabloya el konuldu.

TCDD'ye ait kabloları çalan kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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