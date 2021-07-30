TCDD, yanan ormanlar için 13 bin 500 personeli adına birer fidan bağışlayacak
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TCDD, yanan ormanlar için 13 bin 500 personeli adına birer fidan bağışlayacak

TCDD, yanan ormanlar için 13 bin 500 personeli adına birer fidan bağışlayacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

TCDD, ülke genelinde çıkan orman yangınlarında kaybedilen alanları geri kazanmak için 13 bin 500 personel adına birer fidan bağışı yapacak.

TCDD, ülke genelinde çıkan orman yangınlarında kaybedilen alanları geri kazanmak için 13 bin 500 personel adına birer fidan bağışı yapacak.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlarla, yok olan ormanlar için TCDD'nin fidan bağışlayacağı ifade edildi.

Kaybedilen ormanları geri kazanmak için 13 bin 500 personel adına birer fidan bağışlanacağı bildirilen açıklamada, yangınla mücadelede görev alanlara teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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