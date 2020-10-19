TCDD uyardı, hatlardan uzak durun
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TCDD uyardı, hatlardan uzak durun

19.10.2020 12:08 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:13
TCDD uyardı, hatlardan uzak durun

TCDD Genel Müdürlüğü, sona yaklaşılan Yerköy-Sivas hızlı tren hattına test amaçlı 27 bin 500 volt elektrik enerjisi verileceğini duyurdu.

TCDD Genel Müdürlüğü, sona yaklaşılan Yerköy-Sivas hızlı tren hattına test amaçlı 27 bin 500 volt elektrik enerjisi verileceğini duyurdu. Olası kazaların önceden önlenmesi için hatlardan uzak durulması uyarısında bulundu.

Sivas - Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan Yerköy-Sivas arasında test çalışmaları başladı. Rayların oturma çalışmaları sürekken hatta enerji testlerine de başlanıldı. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurulanda 20 Ekim 2020 günü, Yerköy-Sivas hattına 27bin 500 volt elektrik enerjisi verileceği belirtilerek vatandaşlardan hat boyunca dikkatli olmaları istendi. Yapılan duyurularda, hatta yaklaşılmaması, hattın altında durulmaması, direklere dokunulmaması, tırmanılmaması ve yere düşebilecek iletken hatlardan uzak durulması istendi. Aksi halde can ve mal güvenliğinin tehlikeye gidebileceği vurgulandı. - SİVAS

TCDD uyardı, hatlardan uzak durun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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