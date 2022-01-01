TCDD Taşımacılıktan Marmaray ücretlendirmesine ilişkin açıklama Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş, 1 Ocak 2022 itibarıyla Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarifenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurumun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğunu bildirdi.

TCDD Taşımacılıktan, Marmaray ücretlendirmesi hakkında yapılan yazılı açıklamada, 2 Ağustos 2021'de İstanbul'daki tüm toplu ulaşım hatlarına yüzde 15 zam yapıldığı belirtilerek, İBB'nin 5 ay sonra Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirdiği aktarıldı.

UKOME gündemine 16 Aralık 2021'de İBB tarafından getirilen yüzde 36'lık zam teklifinin UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 Aralık 2021'de İBB tarafından İETT, metrobüs, metro dahil tüm toplu ulaşım hatlarına yüzde 36'lık zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimizle UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğuyla zam teklifi yüksek bulunarak yüzde 20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur. Ancak İBB, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının İBB yetkililerine yazılı ve sözlü bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan yüzde 36'lık zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur."

Açıklamada, UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerektiğine işaret edildi.

İBB'nin ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüzce işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına, yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir. UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış yüzde 36'lık bu zammın teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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