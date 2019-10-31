TCDD Taşımacılık'tan ihale
Sivas-Bostankaya-Sivas arasında tren yolcularının 8 ay süreyle otobüs kiralanarak taşınması için hizmet alım ihalesine çıkıldı.
Sivas-Bostankaya-Sivas arasında tren yolcularının 8 ay süreyle otobüs kiralanarak taşınması için hizmet alım ihalesine çıkıldı.
TCDD Taşımacılık AŞ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, açık usulde gerçekçekleştirilecek ihale için teklifler, 12 Kasım saat 14.30'a kadar TCDD Taşımacılık AŞ'ye iletilecek.
İhaleye katılmak isteyenler teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat verecek.