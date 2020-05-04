TCDD Taşımacılık AŞ 698 vagonun bakımı için hizmet alımı yapacak

TCDD Tas¸ımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması is¸i için hizmet alımı yapılacak.

TCDD Tas¸ımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması is¸i için hizmet alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 574'ü klimalı, 22'si idari personel, 86'sı jeneratör ve 16'sı zırhlı furgon olmak üzere toplam 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması is¸i için hizmet alım ihalesine çıktı.

Yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, teklifler 4 Haziran saat 14.30'a kadar verilebilecek.

I·hale dokümanı, Genel Müdürlügˆün Satın Alma Dairesi Bas¸kanlıgˆı Siparis¸ S¸ube Müdürlügˆünden veya "http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/" adresinden görülebilecek.

Kaynak: AA