TCDD, Sivas-Kayseri garları arasında ilaçma çalışması yapacak Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün Sivas-Kayseri garları arasında ve hat güzergahında bulunan istasyon sahalarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapacağı bildirildi.

Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün Sivas-Kayseri garları arasında ve hat güzergahında bulunan istasyon sahalarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapacağı bildirildi.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, ilaçlamanın 01- 05 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacağı ve mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, şu bilgelere yer verildi:

"Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca, vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur. "

Kaynak: AA