TCDD'den hemzemin geçit kazası açıklaması
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TCDD'den hemzemin geçit kazası açıklaması

TCDD'den hemzemin geçit kazası açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Çorlu Validemeşe'de kapalı hemzemin geçitte meydana gelen kaza sırasında bariyerlerin yaya ve araçlara kapalı vaziyette olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Çorlu Validemeşe'de kapalı hemzemin geçitte meydana gelen kaza sırasında bariyerlerin yaya ve araçlara kapalı vaziyette olduğunu açıkladı.

TCDD'den yapılan açıklamada, Çorlu Validemeşe'de kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüsün neden olduğu kaza sonrası ilk belirlemelere göre 6 kişinin vefat ettiği, 7 vatandaşın da yaralandığı belirtilerek, "Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen 59 ADJ 755 plakalı işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır. Tüm yaralılar en yakın hastanede tedavi altına alınırken, savcılık olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmıştır. Yaşanan bu elim kazadan dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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