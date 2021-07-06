TCDD'nin Erzurum'daki 2 taşınmazı ihaleyle satılacak
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TCDD'nin Erzurum'daki 2 taşınmazı ihaleyle satılacak

TCDD'nin Erzurum'daki 2 taşınmazı ihaleyle satılacak
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

TCDD Genel Müdürlüğüne ait Erzurum'daki 2 taşınmazın ihaleyle satışı yapılacak.

TCDD Genel Müdürlüğüne ait Erzurum'daki 2 taşınmazın ihaleyle satışı yapılacak.

TCDD Genel Müdürlüğü 4'üncü Bölge Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mülkiyeti TCDD'ye ait Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kavak Mahallesi'ndeki 2 taşınmazın satışı gerçekleştirilecek.

İhale, kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle tamamlanacak.

Söz konusu ihaleler için geçici teminat tutarı 1 milyon lira ile 2 milyon lira olarak belirlendi.

Taşınmazlar için son başvuru ve ihale tarihi 10 Ağustos 2021 olarak bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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TCDD'nin Erzurum'daki 2 taşınmazı ihaleyle satılacak - Haberler Ekonomi
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