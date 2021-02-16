TCDD, Mersin-Adana-İskenderun garları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Adana Gar sahası ile Adana-Mersin ve Adana-Toprakkale-İskenderun istasyonları arasında otla mücadele kapsamında, 19-22 Şubat'ta ilaçlama yapılacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Adana Gar sahası ile Adana-Mersin ve Adana-Toprakkale-İskenderun istasyonları arasında otla mücadele kapsamında, 19-22 Şubat'ta ilaçlama yapılacağını bildirdi.

TCDD'den yapılan açıklamada, belirtilen demir yolu hatlarında 19-22 Şubat'ta otla mücadele kapsamında kullanılacak ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilere, ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca yaklaşılmaması ve dikkatli olunması, bu alanlarda hayvanların otlatılmaması ve ot hasadı yapılmaması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven