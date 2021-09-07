TCDD kanalı kenarına beton atıldı
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TCDD kanalı kenarına beton atıldı

TCDD kanalı kenarına beton atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından Albay İbrahim Çolak Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) kanalı kenarında başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından Albay İbrahim Çolak Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) kanalı kenarında başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından TCDD'ye ait kanalın kenarındaki kaldırımlarda meydana gelen çökmeler nedeniyle bölgede başlatılan çalışmalar sona erdi. Yapılan çalışmalar kapsamında kanala şevli beton atılarak kanal sağlamlaştırıldı ve ömrü uzatıldı. Ayrıca tamamlanan çalışma ile kaldırımlarda daha güvenli bir hale geldi. - BİLECİK

TCDD kanalı kenarına beton atıldı
TCDD kanalı kenarına beton atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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