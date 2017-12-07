TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak?

TCDD tren teşkil işçisi alımı için ilan yayımladı. Birçok ilde gerçekleştirilecek olan alımlar ile bünyesine 88 tren teşkil işçisi almaya hazırlanan TCDD, personel alımı ile ilgili sayıları Devlet Perseonel Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile açıkladı. İşte, TCDD personel alımı başvurusu ve detaylı bilgiler

TCDD, personel alımı ilanı ile ilgili şu ifadelere yer verdi;

"88 Tren Teşkil İşçiliği sanat kolunda işçi alınacaktır.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda talebimiz Açık İş İlanlarında 12.12.2017 - 21.12.2017 tarihleri arasında ilan edilecektir. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar TCDD TAŞIMACILIK A.Ş web sitesinde (http://www.tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacaktır."

Adayların, Raylı Sistemler İşletme, Raylı Sistemler Elektrik Elektronik, Raylı Sistemler İnşaat, Raylı Sistemler Makine, Raylı Sistemler Mekatronik mezunu olmaları gerekmektedir.