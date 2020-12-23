TCDD işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? TCDD işçi alımı başvuru şartları nedir?

Devlet Demiryolları (TCDD) 60 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. TCDD istihdam edilecek adaylar belirlenen bölge müdürlüklerinde Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği ünvanında görev yapacaklar. Bu ilana başvurmak isteyenler işlemlerini İŞKUR iş ilanları üzerinden yapabilecekler. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilana göre Devlet Demiryolları (TCDD) 60 sürekli işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların ardından sınava giren ve istihdam edilen adaylar TCDD tarafından belirlenen bölge müdürlüklerinde Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği ünvanı ile görev yapacaklar.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TCDD işçi alımı başvuruları 28 Aralık 2020'de başlayacak ve 1 Ocak 2021'de sona erecek. Bu süreçte adaylar İŞKUR'daki ilanlardan sadece birine başvurabilecek. Başvuracak adayların meslek yüksekokullarının Makine, Elektronik Teknolojisi, Elektrik, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Mekatronik bölümlerinden mezun olmaları bekleniyor. Ayrıca tüm detaylar İŞKUR'da yayımlanan iş ilanlarından öğrenilebilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İşçi alımı başvurusunda adaylardan şu belgeler istenilecek:

1- Başvuru Formu

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (2020 tarihli)

7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)