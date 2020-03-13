TCDD Genel Müdürü Uygun'dan Afyonkarahisar'da "hızlı tren" açıklaması Açıklaması TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Afyonkarahisar'ın demir yolları için önemli bir kent olduğunu belirterek, "Hızlı tren hatlarımızın devreye girmesiyle Afyonkarahisar, bu hatların da kesiştiği bir şehir haline geliyor.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Afyonkarahisar'ın demir yolları için önemli bir kent olduğunu belirterek, "Hızlı tren hatlarımızın devreye girmesiyle Afyonkarahisar, bu hatların da kesiştiği bir şehir haline geliyor. Dolayısıyla yolcuların bölge şehirleri ve büyükşehirlere daha kısa sürede erişebileceği bir il haline dönüşüyor." dedi.

Uygun, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, Vali Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı makamında gazetecilere açıklamada bulunan Uygun, Afyonkarahisar'ın bir demir yolu şehri olduğunu söyledi.

Kentin, mevcut demir yolu hatlarının kesiştiği bir nokta olduğunu dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Konya, Eskişehir ve İzmir demir yolları güzergahlarının geçtiği Afyonkarahisar, bizim için kıymetli bir il. Bundan sonraki projelerimizde özellikle hızlı tren hatlarımızın devreye girmesiyle Afyonkarahisar, bu hatların da kesiştiği bir şehir haline geliyor. Dolayısıyla yolcuların bölge şehirleri ve büyükşehirlere daha kısa sürede erişebileceği bir il haline dönüşüyor. Biz de özellikle demir yollarımızın büyükşehirler ile şehir içi toplu taşımalarına faydalı olabilmesi düşüncesiyle belediyelerle benzer iş birliğimizi yapıyoruz. Bunun örnekleri de var."

Uygun, Afyonkarahisar'da da benzer şekilde halkın demir yolları üzerinden şehir içinde taşınmasına yönelik çalışmalara başladıklarını ve bunu kısa sürede sonuçlandıracaklarını vurguladı.

Kentteki demir yollarına ait mekanların da tarihi eser niteliği taşıdığına işaret eden Uygun, o mekanların da şehir halkına hizmette nasıl kullanılabileceği konusunda belediye ortak çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

-"Şehrimiz gelişiyor"

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yerel seçimler sırasında kentte toplu taşıma yapılması için "AFRAY" projesinin sözünü verdiğini hatırlattı.

Projenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Genel Müdürlüğünün destekleriyle Afyonkarahisar'da hayata geçirileceğini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar hem kara yollarının hem de demir yollarının kavşak noktasıdır. Şimdi de hızlı tren hatlarının da kavşak noktası olacak. Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir hızlı tren hattı hızla ilerliyor. İnşallah, kısa zamanda bitecektir. Ayrıca, geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı ziyaretimizde, İstanbul-Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Antalya hızlı tren hattının da yine şehrimizden geçeceği müjdesini vermişti. Dolayısıyla Konya, Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir'den hızlı tren hatlarının kavşak noktası Afyonkarahisar olacak. Özellikle yeri de hazır ve çok muhteşem bir mekan. Hatta, Afyonkarahisar'ın mimarisine de uygun çünkü, burası Büyük Taarruz'un gerçekleştirildiği şehitler diyarı ve Cumhuriyeti'n kurulduğu topraklardır. Dolayısıyla şehrimiz gelişiyor."

Eroğlu, hızlı tren hatlarının Afyonkarahisar'da kesiştiği noktanın da turizm bölgesi olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de kentin turizm ve gastronomi alanında ciddi adımlar attığını anlatarak, seçim vaatleri arasında yer alan hafif raylı sistem projesi "AFRAY"ın, en kısa zamanda hayata geçirilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA