TCDD Genel Müdürü Uygun, Ahlat'ta

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Ahlat Belediyesini ziyaret eden Uygun, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile bir süre sohbet etti.

Ardından tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığını gezen Uygun, daha sonra Emir Bayındır Kümbetine geçti.

Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlat'a ve bölgeye ilk kez geldiğini belirterek, dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığını büyük bir duygu atmosferi içerisinde gezdiklerini söyledi.

Bin yıl önce ecdatlarının Anadolu'nun kapılarını buradan açtığını ifade ede Uygun, şöyle konuştu:

"Onlara büyük bir minnet ve şükran duyuyoruz. Tabi ülkemiz çok sıkıntılı bir coğrafyada. Buralarda tutunmakta yaşamakta zor. Ülke olarak tarih bilincimizi geliştirmek ve nereden geldiğimizi neslimize anlatmamız gerekiyor. Buralar mutlaka Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız tarafından görülmesi lazım." dedi.

Başkan Çoban, Uygun'a Ahlat Bastonu hediye etti.

1071 Kutlama Alanını da gezen Uygun ve beraberindekiler, daha sonra kara yoluyla Tatvan ilçesine hareket etti.

Kaynak: AA