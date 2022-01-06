TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'yı ziyaret etti - Haberler
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TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'yı ziyaret etti

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'yı ziyaret etti
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.

KARAMAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.

8 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan açılış için Karaman'da bulunan TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Genel Müdür Yardımcıları Turgay Gökdemir ve İsmail Murtazaoğlu ile birlikte Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette bir süre sohbet eden Başkan Kalaycı ve Genel Müdür Akbaş, açılış ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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