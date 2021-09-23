TCDD: Çorlu'daki tren kazasında toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL tazminat ödendi

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Çorlu'daki tren kazasında bu güne kadar vefat eden 14 vatandaşın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşa toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL ödeme yapılarak, dava sürecinin sulh ile sonuçlandırıldığını duyurdu.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, Çorlu Tren İstasyonu yakınlarında 2018 yılında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar tarafından TCDD aleyhinde adli ve idari yargı davaları açıldığı hatırlatıldı. Ancak tazminat davalarının açıldığı mahkemelerin büyük bölümünde görevsizlik kararı verilmesi sonucu, yargılamanın hangi mahkeme huzurunda yapılacağı konusunun cevapsız kaldığı ve davaların uzama eylemine girdiği vurgulandı.

Kazada yaralanan 3 kişiye tazminat ödenmesine ilişkin basına yansıyan konuda; mağdurlara özel bir ödeme söz konusu olmadığı, mağdur vekilinin tazminat miktarlarının hesaplanması veya ödenmesi üzerinde bir etkisi bulunmadığı kaydedilerek, "Söz konusu ödemeler, mahkemeler tarafından benimsenen yöntem esas alınarak, uzun yargılamaların önüne geçilmesi ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. TCDD ailesi olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri