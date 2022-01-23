TCDD ekipleri, demir yolu taşımacılığının aksamaması için teyakkuza geçti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, demir yolu taşımacılığında aksama yaşanmaması için kar küreme, buzlanmayı önleme ve makas temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, demir yolu taşımacılığında aksama yaşanmaması için kar küreme, buzlanmayı önleme ve makas temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle TCDD ekipleri teyakkuza geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda demir yollarında emniyetli ulaşım için çalışan ??????TCDD, yolcu, yük ve ihracat trenlerinin, zorlu hava koşullarında seferlerini aksatmadan tamamlayabilmesi için önlemleri artırdı. Bu kapsamda, 13 bin 22 kilometrelik demir yolu hattında, bakım ekiplerine 1500 ek personel, kar küreme ve buzlanmayı önleme çalışmalarında görev alıyor.

Tipi nedeniyle bazı bölgelerde tren hız limitleri düşürülerek kontrollü geçişler gerçekleştirilirken yer yer tipi şeklinde yağan kar nedeniyle buzlanmaya karşı solüsyon çalışması yapılıyor.

Sinyalizasyon bakım ekipleri trafik işletim sisteminde aksama olmaması için 24 saat esasına göre çalışırken ekipler makas temizliği çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Demir yollarındaki karla mücadele çalışmaları kapsamında, 16 küreme aracı, 65 demir yolu aracı, 48 kataner bakım aracı, 73 yol bakım aracı, 71 tamir ve bakım aracı, 350 kara yolu ulaşım-sinyalizasyon bakım aracı kullanılıyor.