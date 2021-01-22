TCDD'den Sakarya için yüksek gerilim uyarısı
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TCDD'den Sakarya için yüksek gerilim uyarısı

22.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:56
TCDD'den Sakarya için yüksek gerilim uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Doğançay-Geyve kesiminde elektrifikasyon çalışmaları kapsamında yüksek gerilim uyarısı yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Doğançay-Geyve kesiminde elektrifikasyon çalışmaları kapsamında yüksek gerilim uyarısı yaptı.

TCDD'den yapılan açıklamada, 25 Ocak'ta saat 08.00'den itibaren Doğançay-Geyve kesiminde tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hattına, elektrifikasyon çalışmaları kapsamında yüksek gerilim enerji verileceği belirtildi.

Açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, tırmanmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğuna işaret edilerek, vatandaşların söz konusu bölgede dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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