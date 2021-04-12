TCDD'den Sakarya için ilaçlama uyarısı Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Arifiye, Alifuatpaşa ve Mekece istasyonları arasında 3 gün boyunca otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Arifiye, Alifuatpaşa ve Mekece istasyonları arasında 3 gün boyunca otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, otla mücadelede kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu belirtildi.

Belirtilen demiryolu hat kesimleriyle istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, "Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Arifiye-Alifuatpaşa istasyonları arasında bugün ve yarın, Alifuatpaşa-Mekece'de ise 14 Nisan'da ilaçlama yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz