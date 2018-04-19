Tcdd'den "İlaçlı Mücadele" Uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars'ta demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 24 Nisan-9 Mayıs arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyon çevrelerinde vatandaşların daha dikkatli olması istendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından, demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur."

İlaçlama programı

"24 Nisan Sivas-Şarkışla, 25 Nisan Şarkışla-Sarıoğlan, 26 Nisan Sivas-Bostankaya, 27 Nisan Bostankaya-Çetinkaya, 28 Nisan Çetinkaya-Divriği, 29 Nisan Divriği-İliç, 30 Nisan İliç-Kemah, 1 Mayıs Kemah-Erzincan, 2 Mayıs Erzincan-Çadırkaya, 3 Mayıs Çadırkaya-Aşkale, 4 Mayıs Aşkale-Erzurum, 5 Mayıs Erzurum-Köprüköy, 6 Mayıs Köprüköy-Topdağ, 7 Mayıs Topdağ-Selim, 8 Mayıs Selim-Kars, 9 Mayıs Kars-Akkaya İstasyonları arasında ilaçlama yapılacak."