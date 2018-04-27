Tcdd'den İlaçlama Uyarısı

TCDD Genel Müdürlüğünce, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars'ta demiryolu hat ve istasyonlarında yürütülen kimyasal ot mücadelesi programında trafik yoğunluğundan dolayı değişikliğe gidildiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars'ta demiryolu hat ve istasyonlarında yürütülen kimyasal ot mücadelesi programı 1-18 Mayıs'ı kapsayacak şekilde güncellendi.

Mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığı, vatandaşların demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilere ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, söz konusu tarihlerde belirtilen yerlerde hayvanların otlatılmaması ve ot hasadı yapılmaması da istendi.

Açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta Kayseri'deki Gömeç-Sarıoğlan istasyonlarında, 2 Mayıs'ta Kayseri'nin Sarıoğlan ve Sivas'ın Şarkışla istasyonları arasında, 3 Mayıs'ta Şarkışla-Sivas istasyonları, 4 Mayıs'ta Sivas gar sahası yolları, 7 Mayıs'ta Sivas'ın Demirdağ ve Divriği gar yolları, 8 Mayıs'ta Sivas'ın Divriği ve Erzincan'ın İliç istasyonları arası, 9 Mayıs'ta Erzincan'ın İliç ve Kemah istasyonları arası, 10 Mayıs'ta Kemah-Erzincan istasyonları, 11 Mayıs'ta Erzincan-Çadırkaya istasyonları, 12 Mayıs'ta Erzincan'ın Çadırkaya ve Erzurum'un Aşkale istasyonları arası, 13 Mayıs'ta Aşkale-Erzurum istasyonları, 14 Mayıs'ta Erzurum-Köprüköy istasyonları, 15 Mayıs'ta Erzurum'un Köprüköy ve Kars'ın Topdağ istasyonları arası, 16 Mayıs'ta Kars'ın Topdağ ve Selim istasyonları arası, 17 Mayıs'ta Selim-Kars istasyonları ve 18 Mayıs'ta Kars-Akyaka istasyonlarında ilaçlama yapılacak.