Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
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Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)

Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

ÖLÜ SAYISI 6'YA ÇIKTITekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı fabrika servis minibüsüne çarptığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 6'YA ÇIKTI

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı fabrika servis minibüsüne çarptığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada ölenlerin Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Can Gülakın, Suzan Aksu ve Hülya Dinçkol olduğu, yaralanan 7 kişinin de hastanelerde tedavisinin sürdüğü, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüsteki işçilerin, bir tekstil fabrikasında çalıştığı, gece mesaisinden çıkıp evlerine gittikleri kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADABu arada kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşı yöndeki araçların kapalı olan bariyer nedeniyle beklediği, minibüsün ise geçmeye çalıştığı görüldü. Bu sırada trenin hızla çarparak minibüsü sürüklediği, diğer araçtakilerin yardıma koştuğu görüldü.Kazanın ardından Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulundu.TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMATCDD Genel Müdürlüğü de kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Çorlu Validemeşe'de kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüsün neden olduğu kaza sonrası ilk belirlemelere göre 6 vatandaşımız vefat etmiş, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen 59 ADJ 755 plakalı işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır. Tüm yaralılar en yakın hastanede tedavi altına alınırken, savcılık olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmıştır. Yaşanan bu elim kazadan dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)
Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 6 ölü, 7 yaralı (2) - Haberler
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