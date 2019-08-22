TCDD'den acele kamulaştırma
Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu Projesi'nin Nurdağ-Başpınar kesimi kapsamında, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bulunan bazı taşınmazlarla üzerlerindeki muhdesatın TCDD tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kararda, kamulaştırılacak taşınmazların listesi de yer aldı.