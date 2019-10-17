17.10.2019 20:42

TCDD çalışanlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Demiryolu işçileri Erzurum Garı önünde dua edip, asker selamıyla poz verdi

ERZURUM - Erzurum'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işçileri, her ay maaşlarından belirli bir kesinti yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderilmesi için genel müdürlüğe dilekçe yolladı. Demiryolu işçileri, daha sonra Erzurum Garı önünde dua edip, asker selamıyla poz verdi.

Türkiye'nin güney sınırında güven ve barış ortamı sağlamak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek gün geçtikçe büyüyor. Erzurum İstasyon Meydanı'nda Türk bayrağı açarak açıklamalarda bulunan TCDD işçileri, Barış Pınarı Harekatın'da görev yapan askerlere ulaşması için maaşlarından kesinti yapılmasını istedi. Maddi olarak destekte bulunmak isteyen işçiler, okudukları Yasin-i Şerifler'in ve hatimlerin duasını da yaptı. Demiryolu işçileri açıklamalarının sonunda Barış Pınarı harekatına destek için Asker selamı verdi.

Demiryolları Makinistler ve Revizörler Derneği Erzurum Temsilcisi Ethem Çolak, "Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan asker ve ordumuzun kullanımı için her ay demiryolu işçileri olarak maaşımızdan belli bir miktar ordumuzun hesabına aktarılması için dilekçelerimizi yazdık" dedi.

TCDD İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt ise, harekatta görev yapan askerlerin muvaffakiyeti için 155 Yasin-i Şerif, Fetih Suresi ve hatim indirildiğini söyledi.

Kaynak: İHA