Tcdd: "Ankara-İstanbul Demiryolu Hattının Tren Trafiğine Kapatıldı"

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kocaeli ili Körfez-Gebze istasyonları arası aşırı yağışın sele dönüşerek taşıdığı teressubatla birlikte demiryolu hattı üzerinden taşması nedeniyle tren trafiğine kapatıldığını duyurdu.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (27.07.2018) Kocaeli ili Körfez-Gebze istasyonları arası km 61+800 ile 65+000 arasında aşırı yağışın sele dönüşerek taşıdığı teressubatla birlikte demiryolu hattı üzerinden taşması nedeniyle saat 19.00'dan itibaren tren trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Kapanan demiryolu hattının yeniden tren trafiğine açılması için çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu demiryolu hattının kapanması nedeniyle; Ankara'dan saat 16.45, 18.20 ve 19.20'de Pendik'e hareket eden YHT yolcularıyla, Konya'dan saat 17.45'te Pendik'e hareket eden YHT yolcuları İzmit-Pendik arasında otobüslerle aktarma yapılmıştır. Pendik'ten saat 19.35 kalkışlı olup, Ankara yönüne giden YHT'nin yolcuları Pendik-İzmit arasında otobüslerle aktarma yapılmıştır" denildi.(ME-DK-Y) - ANKARA