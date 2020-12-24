TCDD 60 personel alım ilanı şatları, başvuru tarihleri ve başvuru ekranı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 60 sürekli personel alımı yapacak. İşte, TCDD 60 personel alım ilanı şartları ve tarihleri!

TCDD 60 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak olan TCDD personel alımı detayları merak ediliyor. TCDD 60 personel alım ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ve şartları!

TCDD 60 PERSONEL ALIM İLANI ŞATLARI

TÜM İLANLARIMIZ 28.12.2020-01.01.2021 TARİHLERİ ARASINDA İŞKUR İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLECEKTİR. BAŞVURULAR İŞKUR İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAKTIR.

Şirketimiz işyerlerine Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi olarak işe alınacak 13 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. İŞKUR'ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1'er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak tcddtasimacilik.gov.tr adresindeki ilan edilen tarihe kadar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı İşçi İstihdam ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır.(www.tcddtasimacilik.gov.tr) TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ'de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. Sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı)

Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler 1- Başvuru Formu 2- Öğrenim belgesi, 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.), 5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtir), 6- KPSS Sonuç Belgesi (2020 tarihli) 7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu

2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet

şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile

ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (2020 tarihli)

7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)