TBY Holding, tokenizasyon projelerinin ilk örneğini başlatacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TBY Holding, tokenizasyon projelerinin ilk örneğini başlatacak

TBY Holding, tokenizasyon projelerinin ilk örneğini başlatacak
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, "Tokenizasyonunun ülke ekonomisine emsalsiz bir katma değer oluşturacağı aşikar. Çok yakın zamanda doğu bölgesindeki bir altın sahası ile bahsi geçen tokenizasyon projelerinin ilk örneğini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, "Tokenizasyonunun ülke ekonomisine emsalsiz bir katma değer oluşturacağı aşikar. Çok yakın zamanda doğu bölgesindeki bir altın sahası ile bahsi geçen tokenizasyon projelerinin ilk örneğini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alkoçlar, tokenizasyon projelerine ilişkin bilgi verdi.

Alkoçlar, özellikle Kovid-19 salgını sebebiyle dünya ekonomisinin girdiği darboğazda alternatif bir yatırım mecrası olarak parlayan kripto paralar ve blok zincir projelerinin, son dönemdeki çalkantılı hareketlenmeden dolayı eski güvenirliklerini yitirme eğilimi gösterdiğini aktardı.

Kripto paraların varlık değerlerinin iki temel unsura dayandığını belirten Alkoçlar, şunları kaydetti:

"İlk unsur, varlık değeri ve transferlerin anonim olması, ikincisi ise ilgili kripto varlıkların hacim büyüklüğü ve oluşturdukları dalga oranları. Devletler tarafından son zamanlarda kripto paraların aidiyet anonimliğini bertaraf etmeye yönelik dayatılan agresif müşteri tanı protokolleri (KYC), bu varlıkların öncelikli yatırım aracı olmaya yönelik en önemli ayrıcalığını baskılamakta. Diğer günlük hacim ve para kazanımı sağlayan dalgalanma faktörleri ilk unsurun eksikliğinde en iyi ihtimalle tarafsız bazen de olumsuz bir niteliğe dönüşmekte.

Dalgalanma faktörlerinin önüne geçmenin ve kripto varlıkların muteber birer yatırım aracı olarak kalmalarını sağlamanın yolu, değeri ya da miktarı sabitlenmiş stabil coin'lerin tesisi olduğuna inanıyorum. Özellikle ülkemizin büyük IV. grup maden potansiyeli, yatırımcıyı en geniş kapsamda koruyacak bir hukuki altyapı ile, stabil coin projeleri çerçevesinde tokenizasyonun ülke ekonomisine emsalsiz bir katma değer oluşturacağı aşikar."

Alkoçlar, TBY Holding'in bu durumun ilk örneğini gerçekleştireceğini bildirerek, çok yakın zamanda doğu bölgesindeki bir altın sahası ile bahsi geçen tokenizasyon projelerinin ilk örneğini başlatacaklarını duyurdu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, TBY Holding Üst Yöneticisi (CEO) Esen Darlan ve Spektral Holding CEO'su Göksel Gürsoy da, bu projenin güncel maddi zorluklardan atıl kalmış birçok kıymetli IV. grup maden işletmesi için daimi kurtuluş olacaklarına inançlarını paylaştı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına uyarı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir
Kuyumculardan kripto para yatırımcılarına uyarı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor
Bitcoin'den yeni atak! 40 bin doların üstünü gördü
Bitcoin'den yeni atak! 40 bin doların üstünü gördü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBY Holding, tokenizasyon projelerinin ilk örneğini başlatacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 15:23:22. #1.13#

title