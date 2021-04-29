TBY Holding, Kayseri'de endüstriyel maden sahası aldığı
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TBY Holding, Kayseri'de endüstriyel maden sahası aldığı

TBY Holding, Kayseri'de endüstriyel maden sahası aldığı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

TBY Holding, Kayseri'de pomza ve perlit sahası olmak üzere iki endüstriyel hammadde maden sahasını aldığını duyurdu.

TBY Holding, Kayseri'de pomza ve perlit sahası olmak üzere iki endüstriyel hammadde maden sahasını aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TBY Holding Üst Yöneticisi (CEO) Esen Darlan, perlitin özellikle ısı izolasyonu olarak kullanıldığı alanlarda sahiplerine ve ülke ekonomisine büyük katma değer sağlama potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Perlitin inşaat sektöründe ısı ve ses izolasyonu gereken alanlarda kullanılan malzeme olduğunu ifade eden Darlan, perlite son yıllarda talebin arttığını vurguladı.

Darlan, "Alımını gerçekleştirdiğimiz pomza maden sahasının ise doğal malzeme yapısındaki boşluklar sayesinde yüksek ısı ve ses izolasyonu özelliklerine sahip. Bu özelliği sayesinde kış aylarında dondurucu soğuklardan, yaz aylarında ise kavurucu sıcaklardan yüksek oranlarda izolasyon sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar ise şirketi halka arz planları olduğunu ifade etti. Alkoçlar, "İlgili maden sahalarının orta vadede CRIRSCO kriterlerine uygun rezerv tespit raporları düzenlenerek halka arzı holding planlarımız arasındadır." yorumunu yaptı.

Açıklamada yer alan detaylara göre ayrıca, TBY Holding geçen ay İnovasyon Direktörü Alkoçlar gözetiminde Alman Sağlık Bakanlığı'nda GBTÜ muadili bitkisel ilaç olarak ruhsatlanmak üzere 32 patentli formülasyonun dosya hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.TBY Holding, geçen günlerde 4.8 MW'lık bir biokütle enerji tesisinin yüzde 75 hissesini bünyesine katmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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