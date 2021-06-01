TBV "15. eTürkiye Ödülleri" sahiplerini buldu

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, Enocta sponsorluğunda düzenlenen "15. eTürkiye (eTR) Ödülleri" çevrim içi törenle sahiplerini buldu.