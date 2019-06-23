TBPF Başkanı Özdemir, kulüp başkan ve yöneticileriyle buluştu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, Kocaeli'de buz sporlarında faaliyet gösteren kulüp başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Short track milli takımının Başiskele ilçesinde bir oteldeki kampını ziyaret eden Özdemir, buz sporlarında faaliyet gösteren Kocaeli kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle toplantı yaptı.

Federasyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Özdemir, federasyon yönetim kurulu üyeleri Ata Yetişken, Naci Korucu ve Engin Yaşar, federasyon il temsilcisi Vedat Tortumluoğlu'nun da katıldığı toplantıda kulüp temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Toplantının ardından Körfez Buz Sporları Kulübü ikinci başkanı Çiğdem Eroğlu, Özdemir'e kendi yaptığı seramik vazoyu hediye etti.

Kaynak: AA