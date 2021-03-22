TBMM: "Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TBMM: "Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır"

22.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:57
TBMM:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düştüğünü açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düştüğünü açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, "22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Şevval Sam Kemal Sunal Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM: "Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:09:13. #1.16#
title