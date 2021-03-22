TBMM: "Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düştüğünü açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, "22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı