TBMM yerleşkesine Kovid-19 önlemleri kapsamında 30 Nisan'a kadar ziyaretçi yasağı getirildi
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TBMM yerleşkesine Kovid-19 önlemleri kapsamında 30 Nisan'a kadar ziyaretçi yasağı getirildi

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM yerleşkesine Kovid-19 önlemleri kapsamında 30 Nisan'a kadar ziyaretçi yasağı getirildi

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 12-30 Nisan tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 12-30 Nisan tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis Başkanlığından milletvekillerine gönderilen bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 12-30 Nisan tarihlerinde, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi alınmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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