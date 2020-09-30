TBMM yerleşkesine koronavirüs önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi yasağı getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM yerleşkesine koronavirüs önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi yasağı getirildi

30.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:11
TBMM yerleşkesine koronavirüs önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi yasağı getirildi

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi alınmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Hazal Kaya Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Samatta Ryan Babel Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk İntihar Vatandaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM yerleşkesine koronavirüs önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi yasağı getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 12:11:29. #1.15#
title