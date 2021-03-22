TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti
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TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti

22.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:48

Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti, olay kısa süreli paniğe yol açtı.

Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti, olay kısa süreli paniğe yol açtı.

TBMM yerleşkesi içerisinde refüjdeki çınar ağacına yıldırım isabet etmesiyle birlikte kopan parça, kapalı otoparka girmeye çalışan bir aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Meclis itfaiyesi ve polisler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, görüntü ve fotoğraf çekmek isteyenler, yeni bir yıldırım tehlikesine karşı uyarıldı.

Ağacın kopan parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bu arada CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, basın kapısı önünde basın toplantısı düzenlediği sırada ağaca isabet eden yıldırım nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti
TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti
TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti
TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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