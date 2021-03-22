TBMM yerleşkesinde yıldırımın isabet ettiği ağacın hayatta kalması için OGM ekiplerinden müdahale
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TBMM yerleşkesinde yıldırımın isabet ettiği ağacın hayatta kalması için OGM ekiplerinden müdahale

22.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:18
TBMM yerleşkesinde yıldırımın isabet ettiği ağacın hayatta kalması için OGM ekiplerinden müdahale

Ankara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meclis'te yıldırım isabet eden çınar ağacı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin müdahalesiyle hayatiyetini sürdürecek.

Ankara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meclis'te yıldırım isabet eden çınar ağacı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin müdahalesiyle hayatiyetini sürdürecek.

TBMM yerleşkesinde yıldırımın isabetiyle zarar gören ağacın cinsinin "doğu çınarı" olduğu belirtildi. 100 santimetre çapa sahip çınarın yaşı da 110 olarak açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla OGM ekipleri, yıldırım nedeniyle zarar gören çınara müdahale etti. Ekiplerin çınarı, hayatiyetini sürdürecek şekilde budadığı ve bakım yaptığı öğrenildi.

TBMM yerleşkesindeki çınar ağacına yıldırım isabet etmesinin ardından ağaçtan bir parça kopmuş ve kapalı otoparka girmeye çalışan bir otomobilin üzerine düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Merve Dizdar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM yerleşkesinde yıldırımın isabet ettiği ağacın hayatta kalması için OGM ekiplerinden müdahale - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 18:19:01. #1.14#
title