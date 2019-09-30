30.09.2019 11:48

- TBMM yeni yasama yılına hazır

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hazırlandı.

TBMM yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra üçüncü yasama yılı için açılıyor. TBMM üçüncü yasama yılı için ilk tören TBMM'de bulunan Atatürk anıtına çelenk konması ile başlayacak. Atatürk anıtındaki tören saat 14'te gerçekleştirilecek. TBMM Genel Kurulu saat 15'te açılacak. Genel Kurul'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşması yapacak ve sözü açılış konuşması yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verecek.

Akşam ise Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Şentop'un ev sahipliğinde resepsiyon verilecek.

Kaynak: İHA