TBMM yeni askerlik sistemi için mesai yapacak

TBMM, Askeralma Kanunu Teklifi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi ve hurda araçlardaki ÖTV indirimi için mesai yapacak.

TBMM yeni askerlik sistemi için mesai yapacak

TBMM, Askeralma Kanunu Teklifi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi ve hurda araçlardaki ÖTV indirimi için mesai yapacak.

Kaynak: Dunya.com

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