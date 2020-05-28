TBMM'ye ziyaretçi yasağı uzatıldı
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
28.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:40
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Yerleşkesi ve Eklentilerine, 01-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecektir" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA