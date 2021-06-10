TBMM'ye ziyaretçi girişinde yeni karar
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TBMM'ye ziyaretçi girişinde yeni karar

TBMM'ye ziyaretçi girişinde yeni karar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ziyaretçi girişine ilişkin yeni kararlar alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ziyaretçi girişine ilişkin yeni kararlar alındı.

TBMM'ye ziyaretçi girişine ilişkin alınan karara göre, 14-30 Haziran tarihleri arasında Meclis ve eklentilerine korona virüs tedbirleri kapsamında iki doz aşısını olmuş vatandaşlar ziyaretçi olarak kabul edilecek. Aşı olmayan vatandaşlar ise Meclise giremeyecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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