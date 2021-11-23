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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Tbmm Başkanlığına sunuldu.

Buldan'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz"

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan'ın 2, Murat Sarısaç'ın 3 dosyası bulunuyor.

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