TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu

Soylu, Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi iddiaları için adres gösterdi: Devlet kayıtlarında var, açığa çıkacaktır