TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de arasında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığına sunuldu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de arasında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığına sunuldu.
İki CHP, üç HDP milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Özel'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın da fezlekeleri Karma Komisyona sevk edildi.
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri