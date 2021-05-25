TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

HDP ve DBP milletvekillerine ait üç dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

HDP ve DBP milletvekillerine ait üç dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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