TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç'un da arasında bulunduğu 25 milletvekiline ait 33 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç'un da arasında bulunduğu 25 milletvekiline ait 33 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. Aralarında Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlanan 9 HDP milletvekili de yer alıyor.

Buldan, Beştaş ve Oluç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen HDP milletvekilleri şöyle:

"HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli."

Gelen dosyalar arasında Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş, Garo Paylan, Berdan Öztürk, Ayşe Acar Başaran, Ayşe Sürücü, Pero Dundar ile Sezai Temelli'nin ikişer dosyası bulunuyor.

Karma Komisyona ayrıca DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da fezlekeleri sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu