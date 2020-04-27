TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanvekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu 21 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
27.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:26

TBMM Başkanvekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu 21 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Erdoğmuş ve Beştaş'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz."

Gelen dosyalar arasında Kemal Bülbül ve Muazzez Orhan Işık'ın 3'er, Nimetullah Erdoğmuş, Salihe Aydeniz, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Musa Farisoğulları, Semra Güzel ve Nuran İmir'in ise 2'şer dosyası bulunuyor.

Son gelen fezlekelerle, 26'ncı Yasama Dönemi'nden devreden ve 27'nci Yasama Dönemi'nde Meclis Başkanlığına ulaşan dosya sayısı 1031 oldu.

Kaynak: AA

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