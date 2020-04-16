TBMM'ye koronavirüs testi getirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› TBMM'ye koronavirüs testi getirildi - Haber
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Politika

TBMM'ye koronavirüs testi getirildi

TBMM'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen koronavirüs tanı testi, TBMM Hastanesi'ne getirildi.

16.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:24
TBMM'ye koronavirüs testi getirildi

TBMM'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen koronavirüs tanı testi, TBMM Hastanesi'ne getirildi. İlk gün test yaptıran milletvekilleri arasında sonucu pozitif çıkan olmadı.

TBMM Başkanlığı, milletvekillerinden gelen talep üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek koronavirüs tanı testlerinin Meclis'e de getirilmesini istedi. Koronavirüs tanı testleri, bugün TBMM Hastanesi'ne getirildi. Meclis yetkilileri, testin milletvekillerinin hizmetine sunulduğunu, yeter miktarda olması durumunda personele de uygulanacağını belitti. İlk gün test yaptıran milletvekilleri arasında sonucu pozitif çıkan bulunmadığı öğrenildi.

MECLİS'TE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamında, ziyaretçi girişi sonlandırılmıştı. Ziyaretçi yasağının ardından ziyaretçi salonundan başlayarak Genel Kurul salonu, milletvekili odaları, milisler dezenfekte edildi. Meclis çalışanları, mümkün olan birimler için evden çalışmaya geçti. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara idari izin verildi. Milletvekilleri de infaz yasası görüşmelerinden başlayarak Genel Kurul çalışmaları ve komisyonlarda maske takmaya başladı. TBMM Hastanesi'nde kulak burun boğaz doktorunun koronavirüs testinin pozitif çıkması, tedavisinin ardından da taburcu olmasının ardından çok sayıda personel karantina önlemi ile meclisten uzak tutuldu. Kapılara konulan termal kameralarla ve Meclis'e giren herkesin kapılarda ayrıca ateşi ölçülerek içeri alınmaya başlandı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haber
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haber
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haber
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haber
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haber
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haber
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Tüm uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum
Tüm uyarılara rağmen parka giden vatandaş: Virüsten ölmeyi bekliyorum
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
İmamoğlu, 'Ekrem'e zırnık yok' kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Erdoğan'ın '45 gün içinde bitireceğiz' dediği hastane yükselmeye başladı
Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' 36'ncı sırada yer aldı
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Berrak Tüzünataç
Spor Ronaldinho Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: TBMM'ye koronavirüs testi getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 20:53:42. #1.15#
title