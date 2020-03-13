TBMM'ye iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyecek
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Mustafa Şentop, Politika

TBMM'ye iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, grup toplantıları da dahil iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyecek.

13.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:18
TBMM'ye iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, grup toplantıları da dahil iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın çeşitli ülkelerinde yayılması karşısında alınabilecek önlemler konusunda gelişmelerin yakından takip edildiği, ilk vakanın görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tedbirlerin hayata geçirilmeye başlandığı belirtildi.

Bu kapsamda ilk etapta dezenfektanların ortak kullanım alanlarına yerleştirildiği, Genel Kurul Salonu başta olmak üzere sık kullanım alanlarında dezenfektasyon yapıldığı hatırlatıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından milletvekillerine bir yazı gönderilerek, ziyaretçi kabullerini mümkün olduğunca ertelemeleri ve yurtdışı seyahate gidenlerin de 14 gün boyunca Meclise gelmemelerinin istendiği bildirildi.

Bütün bu tedbirlerin alınmasına rağmen, yıllık ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği TBMM yerleşkesine günlük gelen ziyaretçi sayısının 5 bin civarında olduğu, yoğun günlerde bu sayının 10 binin üzerine çıkabildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin her bölgesinden Meclis'e gelen ziyaretçilerin geri dönüşlerinde olası bir riski kendi bulundukları ortamlara taşımalarının, vatandaşlarımız açısından daha büyük bir riski de beraberinde getirebileceği öngörülmektedir. Bu bakımdan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu Sağlık Bakanı'yla istişare ederken, partilerin Meclis Grup Başkanvekilleriyle görüşmüş, dün gece de TBMM İdare amirleriyle bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonunda, Meclise 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu süre içinde Meclis çalışmalarımız devam edecek, Meclis personeli de görevlerini sürdüreceklerdir. Yine bu süreçte alınması gereken ilave tedbirler Sağlık Bakanlığımızla koordineli olarak değerlendirilecektir."

Ziyaretçi kabul etmeme kararının grup toplantılarını da kapsadığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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